نائب وزير الدفاع السعودى: ندعم الحل السياسى فى اليمن

ــ التحالف العربى يعلن إسقاط طائرتين دون طيار أطلقها الحوثيون على مدينة خميس مشيط

قال نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، أمس، إنه خلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، أكد على دعم المملكة للحل السياسى فى اليمن».

وشدد الأمير خالد على حرص السعودية على رفاهية الشعب اليمنى، ووقف التدخلات الإيرانية فى شئون اليمن».

وقال نائب وزير الدفاع السعودى على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أكدت له (جريفيث) حرص المملكة على الشعب اليمنى الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الاجرامية فى شئون اليمن»، موضحا أن «الحل السياسى الذى تدعمه المملكة يتطلب التزاما تاما من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيون، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم»، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت الأمم المتحدة فى وقت سابق إن طرفى الحرب اتفقا، أمس الأول، على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار وتسهيل انسحاب القوات من ميناء الحديدة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى أن التحالف اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين (دون طيار)، مساء أمس الأول، كانت قد أطلقتهما ميليشيا الحوثى من صنعاء باتجاه المنشآت المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط».

وأوضح المالكى أن «عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المبانى السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح»، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف المالكى«استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية».

وكان المتمردون الحوثيون، قد أعلنوا مساء أمس الأول، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بخميس مشيط ــ بعسير ــ بعدد من طائرات قاصف كى تو».