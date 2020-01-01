اليمن: مليشيات الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة شرق صنعاء

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن ميليشيات الحوثي تكبدت، اليوم الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم، شرق صنعاء.



وقال المركز الإعلامي - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة - "إن قوات الجيش الوطني تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم".



وأضاف: "مدفعية الجيش الوطني استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية".



وأشار البيان إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.



من جهته، وصف رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز المعركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران بأنها "معركة مقدسة"، حسب تعبيره.



وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن الجيش اليمني يقاتل الحوثيين دفاعا عن وطنه وأمنه واستقراره "وللحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة".



وتعهد رئيس أركان الجيش اليمني بانتصار "القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل القبائل المساندة".