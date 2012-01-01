 المكسيك تتسلم رئيس شركة النفط السابق من إسبانيا لمحاكمته بتهمة الفساد - بوابة الشروق
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المكسيك تتسلم رئيس شركة النفط السابق من إسبانيا لمحاكمته بتهمة الفساد

المكسيك
المكسيك
بوجوتا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 6:22 م
سلمت إسبانيا اليوم الجمعة، إميليو لوزويا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط المكسيكية الحكومية "بيميكس"، للسلطات المكسيكية ليواجه اتهامات بالفساد في بلاده.

وكان الرجل البالغ من العمر 45 عاماً، والذي ترأس بيميكس من 2012 إلى 2016، قد اعتُقل في ملقة في جنوب إسبانيا في فبراير.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن تسليم لوزويا " أمر هام للغاية لمواصلة تطهير البلاد من الفساد"

ويشتبه في أن لوزويا تلقى رشاوى تصل إلى 10 ملايين دولار من شركة البناء البرازيلية أودبريشت، ومخالفات مالية وكسب غير مشروع في شراء بيميكس لمصنع للأسمدة في عام 2014.

وقد اعترفت أودبريشت بأنها دفعت ما يقرب من 800 مليون دولار على شكل رشاوى في 12 دولة منها 10 في أمريكا اللاتينية .

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