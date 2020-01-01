جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 13 مليونا والوفيات تقترب من 590 ألفا

أظهرت بيانات مجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 800ر13 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات المؤكدة هو 861ر809ر13 مليون حالة ، وان عدد الوفيات 990ر589 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا وإيطاليا والسعودية وتركيا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.