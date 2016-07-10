جريمة غامضة مروعة تهز السعودية ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نحرا بالسكين

هزت جريمة غامضة راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة قضوا نحرا بالسكين السعودية، خاصة بعد إفادة شهود بغياب الوالدين عن المنزل وقت ارتكاب الجريمة ببلدة الشعبة بالأحساء.

وعرضت نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc أمس القصة الكاملة مع الإعلامي عوض الفياض، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عاما، فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر.

وأوضح شاهد آخر أن الجريمة البشعة وقعت تقريبا قبل صلاة المغرب، مشيرا إلى أن الجيران لم يسمعوا شيئا عنها مطلقا، وقد فوجئوا بوجود الدوريات الأمنية!

وأكد أحد سكان البلدة أن الجريمة هزت كيانهم، وخيم على الأهالي رعب وحزن لا يوصف!‏

وعلى الرغم من التكهنات حول هوية الجاني، إلا أن الجهات الأمنية كثفت تحقيقاتها منذ مساء أمس، فيما تدور الاتهامات حول شقيق الضحايا الذي قضى هو الآخر منتحرا!

يذكر أن بلدة الشعبة بالأحساء فجعت في فبراير من العام الماضي 2019 بنحر أحد الأطفال

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما)، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية.

وأشار بأنه تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها