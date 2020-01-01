بريتش إيرويز: وقف تشغيل طائرات «بوينج 747»بسبب كورونا

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، اليوم الجمعة، أنها أوقفت استخدام 31 طائرة ركاب جامبو من طراز بوينج 747 قبل أربع سنوات من الموعد المقرر وذلك بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان لها:" ببالغ الحزن...يمكننا التأكيد على اقتراحنا بوقف استخدام أسطول طائرات 747 بالكامل بأثر فوري".

وكان من المقرر أن تتوقف الخطوط الجوية البريطانية عن استخدام أسطول طائرات بوينج 747 في عام 2024، ولكنها قدمت الموعد لوقف الخسائر.

وذكر البيان:" من غير المرجح أن تقوم "ملكة السماء" الرائعة لدينا بتقديم الخدمات التجارية للخطوط الجوية البريطانية مرة أخرى بسبب التراجع في حركة السفر الناجم عن التفشي العالمي لجائحة كورونا".

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، التي استخدمت طائرة بوينج 747 لما يقرب من 50 عامًا، أنها ستسير رحلات مستقبلية "على متن الطائرات الحديثة الموفرة للوقود مثل طائرات إيرباص (إيه-350) و طائرات بوينج 787 الجديدة، لمساعدتنا على خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق من هذا الشهر بأن شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات تخطط لإنهاء إنتاج طائراتها من طراز 747 في غضون عامين.