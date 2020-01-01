يعد التقشير طريقة رائعة لتنظيف البشرة من الشوائب والمسام المسدودة، خاصة خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وعندما تبدو البشرة دهنية وغير صحية، حيث يساعد الغسيل والتنظيف العادي على تنظيف الطبقات العليا من البشرة، ولكنه يفشل في الوصول إلى خلايا الجلد الميتة والشوائب التي تستطيع المقشرات الطبيعية الوصول إليها.

لذلك نشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المقشرات الطبيعية للوجه التي يمكن صناعتها في المنزل.

* مقشر القهوة المطحون

تعتبر القهوة المطحونة مقشر جيد للوجه، وذلك عن طريق مزجها مع جوز الهند، ثم وضعها على الوجه وفركه بلطف بحركة دائرية، وللحصول على أفضل النتائج، يمكن تكرار العملية مرتين في الأسبوع.

* مقشر الليمون والعسل والسكر

يمكن أن يساعد الليمون على التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة، وذلك عن طريق مزج كوب سكر ونصف كوب زيت زيتون وملعقة عسل، ثم إضافة عصير الليمون المزيج وقلبه، ثم وضعه على الوجه لمدة عشر دقايق، وغسله بالماء البارد والثلج.

* مقشر صودا الخبز

يمكن أن تعمل صودا الخبز على صنع العجائب على الجلد، ذلك عن طريق مزج ملعقة من صودا الخبز مع أي منظف للوجه، ثم وضعه على الوجه بشكل كامل، حيث يمكن أن يساعد هذا المقشر على التخلص من البشرة الدهنية وحب الشباب.

* مقشر دقيق الشوفان

مقشر الشوفان يمكن أن يخلص البشرة من حب الشباب المؤلم، ويساعد أيضا في إزالة كل الزيت الزائد من الجلد، والحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان إلى مزيج من الحليب كامل الدسم وزيت الزيتون، ثم وضعه على الوجه وفركه برفق لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم يشطف بالماء البارد.