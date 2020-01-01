BBC البريطانية تبث حلقة إذاعية حول «شهر فى سيينا» للكاتب هشام مطر

ــ الكتاب يرصد رحلة «مطر» إلى مدينة الفن الاستثنائية.. ويضم خواطر حول العلاقة الفريدة بين الفن والوجود الإنسانى..



- «مطر» حول لوحات الفن «السيينى»: تشبه فترة استراحة قصيرة بين الوصلات الموسيقية فى الأوركسترا..



بثت شبكة BBC البريطانية حلقة إذاعية حول كتاب «شهر فى سيينا» للكاتب الليبى هشام مطر، تمت خلالها قراءة أجزاء من فصول كتاب المذكرات الذى يلخص الرحلة إلى المدينة الإيطالية الاستثنائية التى عشقها الكاتب الكبير، وكان لها بالغ الأثر عليه؛ حيث روت الكثير من ظمأ روحه المُتعطشة للفن بفنها الأصيل الذى وُلِد على أرضها واستمر على مدار ثلاثة قرون كاملة بدءًا من القرن الـ 13، كما ضم الكتاب تأملات فريدة حول السعادة والحزن تنقل بينهما «مطر» ببراعة مؤكدًا وجود علاقة فريدة بين الفن والوجود الإنسانى ذاته.



وقال «مطر» إنه بعد مرور ثلاثة عقود على غيابه عن وطنه الأم ليبيا، البلد الذى نشأ به وترعرع، ومن ثمّ انطلق صوب العالمية، وبعد مرور ثلاث سنوات على عودته إلى الوطن المُشتاق، وتأريخه اللقاء «التاريخى» فى كتابه «العودة» الذى استغرق منه قرابة الثلاث سنوات من الجهد المُضنى فى الكتابة وحاز عنه جائزة «البوليتزر» الأدبية المرموقة، قرر «مطر» القيام برحلة لاستكشاف شغفه هذه المرة عوضًا عن ماضيه، وعقد العزم على الذهاب إلى مدينة «سيينا» الإيطالية التى لطالما عشقها، صحبته زوجته ديانا فى هذه الرحلة لبضعة أيام، وكأنما كانت تدفعه دفعًا إلى القيام بها كما يصف «مطر»؛ لمعرفتها بشدة احتياجه لها.



وكشف «مطر» عن أنه وقع فى غرام الفن الإيطالى «السيينى» عام 1990 عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وكان يدرس آنذاك بالجامعة فى «لندن»، وهو نفس العام الذى اختفى فيه والده، وأضاف أن بعد ذلك بوقت قصير، بدأ ــ لأسباب لا يدركها هو نفسه ــ فى التردد على المعرض الوطنى بلندن؛ حيث اعتاد الوقوف يوميًا خلال استراحة الغذاء أمام واحدة من اللوحات، يتأملها، يتابعها، يغرق فى تفاصيلها الخاصة، حتى أصبح الأمر عادة بالنسبة له ظل يمارسها أسبوعيًا، وأوضح أنه ظل محافظًا على تلك «العادة» حتى يومنا هذا، برغم مرور أكثر من ربع قرن على اختفاء والده الذى ضاقت به السبل فى العثور عليه، ولكنه اكتشف خلال رحلة البحث تلك أمرًا مذهلًا بصدد اللوحات الفنية، وهى أنها تتبدل مع النظر إليها.



وأضاف أنه كان يتأمل اللوحة الفنية المُختارة لمدد زمنية طويلة قد تبلغ عدة أشهر قبل أن يتمكن من المضى قدمًا للوحة التى تليها، وقد أصبحت اللوحات الفنية من جرّاء هذه العادة بمثابة موطن عقلى وجسدى بالنسبة له، وقال إنه تعرّف على لوحات الفن «السيينى» فى الأيام الأولى لممارسته هذه الهواية، وقد سببت له بعض الخوف فى البداية؛ نظرًا لكونها لوحات تتمتع بالحدة والمواجهة، وتختلف كل الاختلاف ــ ببنيتها المتناظرة ومضمونها المباشر ــ عن لوحات عصر النهضة التى يؤلفها للفنانين على غرار الإسبانى فيلاسكويز، والفرنسى مانيه، والإيطالى تيتيان، لقد بدت له تلك اللوحات وكأنها قادمة من العوالم المُغلقة للرموز المسيحية، ولكنها نجحت ــ رغم ذلك ــ فى اجتياز أسلاكه الشائكة، والولوج إلى روحه، وإيقاعه فى أسرها؛ فظل يعادوها المرة تلو الأخرى عل وعسى أن يجد بها ترجمة لما تقدمه من فكرة، فيهدأ بالًا وروحًا.



كانت تلك اللوحات مُتفرِّدة، لا تشبه اللوحات البيزنطية ولا لوحات عصر النهضة، بل كانت كالإصدار الخاص بين سلسلة ما من الكتب، أو كفترة الاستراحة القصيرة التى تتخلل الوصلات الموسيقية فى الأوركسترا، وأفاد «مطر» أنه قد استسلم بالكامل لذلك الفن على مدار العقدين ونصف العقدين الماضيين؛ حيث كبّلته أنماط الألوان الدقيقة بأغلالها العذبة، وحلّقت به اللوحات إلى سماء جديدة أصبح فيها تذوق الفن بالنسبة له كالماء والهواء.



وقال إن من ضمن الأعمال الفنية القليلة التى علقت بذاكرته، وجعلته يذهب للمعرض الفنى كل بضعة أشهر خصيصًا لمشاهدتها، لوحة الفنان الإيطالى «دوتشو» بعنوان «البشارة» أو «شفاء الرجل الذى وُلِد أعمى»، والتى تُصوِّر معجزة النبى عيسى ــ عليه السلام ــ فى شفاء فاقد البصر، وفى وصف اللوحة، قال «مطر» إن السيد المسيح وجموع المتفرجين والرجل الأعمى يحتلون النصف السفلى منها، بينما يحتل النصف العلوى مشهد مثير للبهجة فى النفس يضم مجموعة من الأقواس المعمارية المتتابعة، والنوافذ المتعرجة ذات الأفواه المفتوحة التى تحدق جميعها فى الفراغ، وتبدو وكأنها تحيد الانتباه ــ عمدًا ــ عن النشاط البشرى الذى يحدث بالأسفل، وأردف أن اللوحة تطرح سؤالًا، أو بالأحرى تصوُّرًا، عن ماهية الرؤية أو البصيرة، بيد أنها لم تقدم أبدًا الإجابة الشافية، وبرغم زياراته المتكررة لتلك اللوحة إلا أنه لم يحظ سوى بالشك والإمعان فى طرح التساؤلات.



وأوضح أنه حريص على اقتفاء أثر الفن «السيينى» فى المتاحف المحلية للبلاد التى يمكث بها لفترات طويلة، ويفضل أن يتابع أعمال «دوتشو»، على الرغم من أنه ليس بالضرورة الأفضل بين فنانى تلك المدرسة، ولكنه بالتأكيد المصدر الذى ينبثق منه العديد من الفنانين الإيطاليين المتميزين الآخرين على غرار سيمونى مارتينى والإخوة لورنزيتى وبيترو أنيجونى وجيوفانى دو باولو وغيرهم، وأكد أن أعمال «دوتشو» المُنمّقة التى أغرقت الساحة الفنية فى «إيطاليا» فى تلك الفترة قد فتحت المجال للفنانين الآخرين من أجل العبور إلى عالم الفن، ووصف الغوص فى الأعماق من أجل إبراز المواهب الجديدة إلى السطح بـ«أحد أبرز الإنجازات التى يمكن للفنان أن يحققها»، وقال إن أولئك الفنانين يغيرون شكل العالم ولو بمقدار ضئيل عبر تحدى أنفسهم فى المدى الذى يمكن أن يشطح إليه خيالهم، وأردف أن هذا الحوار المتبادل بين الفنانين الذى خرجوا للوسط الفنى تحت عباءة «دوتشو» لهو حوار يمكن سماعه والاستمتاع به كواحد من أكثر المحادثات تأثيرًا فى تاريخ الفن؛ حيث تتلاحق أفكار الفنانين فى بوتقة واحدة حول ماهية اللوحة، والغرض من رسمها، والرسالة التى تقدمها فى محادثة درامية حميمية فريدة بين اللوحة الفنية والمُتفرِّج، الذى يجد نفسه فى محادثة حية مع فنانى المدرسة «السيينية» يسألهم خلالها مجموعة من الأسئلة على غرار: إلى أى مدى يمكن أن تتأثر اللوحة بالحياة العاطفية لشخص ما؟ وكيف يمكن لتجربة إنسانية مشتركة ما أن تغير ذاك العقد غير المرئى بين الفنان والمُتفرّج؟ أو بينه وبين المواضيع الفنية التى يقدمها عبر لوحاته؟ وما هى الإبداعات التى قد تتولد عبر إدراك تلك العلاقة الفريدة بين الاثنين؟

وأشار إلى أن هذا هو السبب فى أن تلك اللوحات بدت له ــ منذ الوهلة الأولى وحتى الآن ــ وكأنها تعبر عن الأمل، وتطرح فكرة أن ما يجمع بيننا كبشر أكثر بكثير مما يفرقنا، وأضاف أنه كان كلما ازداد تعلقًا بالفن «السيينى»، كلما ألهب ذلك الشعور لديه بـ «التقديس الزائف» تجاه المدينة، مثل ذلك الشعور الذى قد يشعر به بعض المتدينين أحيانًا ــ على اختلاف دياناتهم التوحيدية ــ تجاه المدن التى ترمز لعقائدهم كمكة أو روما أو القدس، وقد جعله ذلك الشعور مُرتابًا فى البداية من رغبته فى زيارة المدينة، لكنه رضخ فى النهاية لما أملاه عليه قلبه.



وعن تجربة زيارة المدينة، قال «مطر» إنها كانت سيرًا على الأقدام؛ فمنذ أوائل الستينيات من القرن الماضى، أصبحت «سيينا» أول مدينة إيطالية تمنع سير السيارات فى شوارعها، وأضاف: «تركتنا الحافلة على حافة المدينة، جررنا حقائبنا عبر شبكة من الأزقة المُضاءة بشكل خافت، كان المطر كثيفًا وقد تألقت الحصى السوداء على أرضية الشارع كما جعلت الشوارع الضيقة المنازل تلوح فى الأفق، منحنى الانعطاف الحاد للممرات وقرب المبانى الشعور بأننى أخطو داخل كائن حى؛ يتوسع ويتمدد مع كل خطوة أخطوها بداخله»، وتابع: «تبيّن أن الشقة التى استأجرتها كانت جزءًا من قصر قديم، كان بها أسقف جدارية وغرف متساوية الحجم، وقد أبرز المظهر الخارجى المتواضع للمبنى جمال تلك الأماكن الخاصة بشكل أكثر وضوحًا، أوحى لى المكان بفكرة حول الكيفية التى يمكن بها للمبانى التى نراها لأول مرة أن تثير الشغف الساكن بداخلنا تمامًا مثل الأشخاص الجدد الذين نلتقى بهم؛ وكما أنها سنة كونية أن نؤثر ونتأثر بالآخرين من حولنا، فإن جو الغرفة أيضًا «يتأثر» بما يتم فعله داخل جدرانها المغلقة؛ فبرغم من أن معظم ما نقوم به فى حياتنا يئول إلى الزوال، إلا أن أثره يبقى ولا يزول، وإلا كيف لنا أن نفسر حقيقة أننا يمكننا ــ بعقولنا ــ إدراك الفظاعة إن وقعت بمحل ما، أو السكينة التى تنبعث من غرفة ما لم تشهد سوى الأحداث الجميلة واللطيفة».