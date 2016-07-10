يخطط تطبيق إنستجرام لإطلاق ميزة مشابهة لتلك التى يقدمها تطبيق تيك توك، خلال الأسابيع المقبلة، فى الولايات المتحدة و50 دولة أخرى، وفقا لما نقله موقع «NBC» الإخبارى الأمريكى.

وبحسب موقع «ذا فيرج» التقنى، فمن المتوقع إطلاق الميزة فى وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.

وتحمل الميزة الجديدة اسم «ريلز»، وفقا لما أعلن إنستجرام فى نوفمبر الماضى.

وتتيح الميزة للمستخدم إعادة إنتاج فيديوهات موسيقية على غرار تيك توك، وتعديل فيديوهات قصيرة مدتها 15 ثانية، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

كما يشير الموقع إلى أن المستخدم سيكون قادرا على استعمال مقطع صوتى من فيديو يعود لشخص آخر، وإعادة تصوير الفيديو الخاص به، كما هو شائع فى تيك توك.

وقام إنستجرام بطرح الميزة فعليا فى مجموعة دول شملت الهند والبرازيل.

وفى بداية الأمر، بدت خطوة إنستجرام كمحاولة لسحب الأضواء من تيك توك مرة أخرى، إلا أن الضغوط السياسية الراهنة بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتى تطرقت إلى تحذيرات أمنية بسبب التطبيق الصينى، أضافت سببا آخر لإطلاق الميزة حاليا.

وكان إنستجرام قد أشار العام الماضى إلى إمكانية رفع الفيديوهات المُنتجة باستخدام ميزة «ريلز» إلى القصص الشخصية، وإرسالها عبر الرسائل الخاصة، أو نشرها عبر حساب إنستجرام لتظهر فى خانة «توب ريلز».

وأكد متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لإنستجرام، إطلاق التطبيق فى الولايات المتحدة ودول أخرى، بالقول «نحن متحمسون لجلب ريلز إلى دول أكثر، بما فيها الولايات المتحدة»، دون الإفصاح عن تفاصيل أدق، وفقا لما نقل موقع «تيك كرانش» التقنى.