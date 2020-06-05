رئيس المركزي الصيني يحث صندوق النقد على فتح خزائنه لمكافحة الجائحة

يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي في بكين يوم 24 سبتمبر 2020. تصوير: فلورينس لو - رويترز.

حث رئيس البنك المركزي الصيني صندوق النقد الدولي على تقديم سيولة بمئات المليارات من الدولارات للدول الأعضاء المئة وثمان وتسعين عن طريق تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة رغم اعتراضات الولايات المتحدة.

وكتب يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في مقال بصحيفة فايننشال تايمز أن إصدار حقوق السحب الخاصة - وحدة النقد الداخلية للصندوق - ضروري لمساعدة الدول على التعامل مع جائحة كوفيد-19.

وقال يي ”التخصيص العام لحقوق السحب الخاصة، التي يطلق عليها أحيانا ’ماء الذهب‘ ويمكن إنشاؤها بجرة قلم، هي الجزء الناقص في تعامل صندوق النقد مع الأزمة“.

كانت المرة السابقة التي يقدم فيها صندوق النقد على تلك الخطوة، التي تشبه طباعة البنك المركزي نقودا جديدة، في 2009 عندما أصدر حقوق سحب خاصة بقيمة 250 مليار دولار للدول الأعضاء من أجل تخفيف أثر الأزمة المالية العالمية.

وفي حين يؤيد مثل تلك الخطوة اقتصاديون كبار ووزراء مالية عديدون وبعض قادة الحكومات السابقين، فإن أكبر معارضيها - الخزانة الأمريكية - يملك حق النقض على القرارات الكبيرة في صندوق النقد.

ويقول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن معظم أموال حقوق السحب الخاصة ستؤول إلى دول مجموعة العشرين الغنية التي لا تحتاجها.

ومن المعتقد أيضا أن الولايات المتحدة تعارض الخطوة للحيلولة دون حصول الصين وإيران على موارد إضافية.