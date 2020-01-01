 مشروع قانون بالكونجرس الأمريكى لمعاقبة تركيا على شرائها منظومة صواريخ روسية - بوابة الشروق
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مشروع قانون بالكونجرس الأمريكى لمعاقبة تركيا على شرائها منظومة صواريخ روسية

الكونجرس الامريكي
الكونجرس الامريكي
هدى أمين
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 8:57 م
قدم نواب في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز «إس-400»، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة.

وقال آدم كينزينجر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، أحد معدي الوثيقة: «قام اليوم، ممثلو آدم كينسينجر، وأبيجيل سبانبرغر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على السلطات التركية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز «إس-400».

وحصلت الوثيقة على اسم «قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية»، وهي تهدف إلى اعتبار عملية الشراء هذه، على أنها «صفقة كبيرة»، وهو ما يتطلب وفقا لقانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات (CAATSA)، فرض عقوبات على تركيا.

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