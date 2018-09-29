الرئيس الشرفي لـ«الكرامة»: استقالة أحمد الطنطاوي من رئاسة الحزب

الطوخي سيتولى مهام منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام

كشف الرئيس الشرفى لحزب الكرامة محمد سامي، عن استقالة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من منصب رئيس حزب الكرامة، لافتا إلى تقديمها بشكل رسمي للحزب دون إبداء أسباب واضحة.



وأضاف سامي، لـ"الشروق"، أن نائب رئيس الحزب سيد الطوخي سوف يتولى مهام منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام، موضحا: "إننا مؤسسة حزبية والأمر محال لأعضاء المؤتمر العام وسوف يطرح على أعضائه، وإذا أصر على الاستقالة سيتم طرح بديل لتولي رئاسة الحزب، والمؤتمر العام هو السلطة المسئولة ولدينا قاعدة تداول المنصب".



وذكر الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، أن دعوة المؤتمر العام ليست سهلة وهناك تفاصيل إجرائية وترتيبات تنظيمية في جميع المحافظات وتحديد التوقيت الملام لعمل هذا المؤتمر.



وكان أحمد الطنطاوي دعا في رسالة وجهها لأعضاء الهيئة العليا للحزب إلى عقد مؤتمر عام للحزب لاختيار رئيس جديد يوم 19 أغسطس المقبل.



وجاء في الدعوة: "قررت عدم الاستمرار في موقعي، الذي تشرفت بتكليفكم الكريم، خلال المؤتمر الأخير للحزب، الذي عقد في 25 ديسمبر 2020".



وكلف الطنطاوي نائب رئيس الحزب، بكافة اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحزب ابتداء من اليوم، وحتى موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد.