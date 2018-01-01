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عماد النحاس يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 10:53 م

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف- صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد رجب- السيد سالم- عبدالله نصيب- محمود شبانه- بلال السيد- صبري رحيل.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل مانجا- أحمد محمد «إيتو»، خالد الغندور- ابراهيم حسن- نادر رمضان- أحمد راشد- أحمد عادل «ميسي»- مورو ساليفو- كريم الديب- عبدالغني محمد.

خط الهجوم: بنجامين – مابولولو.


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