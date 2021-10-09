ميدفيديف: أوكرانيا والناتو يمثلان تهديدا دائما لروسيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوكرانيا يمثلان تهديدا دائما بالنسبة لروسيا.

وفي اجتماع مع محاربين قدامى في مدينة فولجوجراد (ستالينجراد سابقا)، قال الرئيس الروسي السابق اليوم الأحد إنه طالما لم يعترف الناتو وأوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، على أنها جزء من الاتحاد الروسي، فإن ذلك سيظل خطرا بالنسبة لروسيا.

وأوضح ميدفيديف: "إذا اعتقدت دولة أخرى، سواء كانت أوكرانيا أو دول الناتو، أن القرم ليست روسية، فإن ذلك يمثل تهديدا منهجيا بالنسبة لنا".

كان الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين قد برر الحرب التي بدأها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بهذا السبب أيضا.

وتابع ميدفيديف أن دول الناتو لديها أسلحة نووية موجهة نحو روسيا.

وأعرب ميدفيديف عن اعتقاده بأن هناك خطرا لتصعيد الصراع في حال جاء على رأس أوكرانيا مرة أخرى " قومي مجنون أو شخصية تنفيذية ضعيفة".

يذكر أن موسكو تصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه دمية في يد الغرب وأن سياسته تخضع في المقام الأول لإملاءات الولايات المتحدة وأنه بوصفه ممثلا سابقا يؤدي دور الرئيس الأوكراني.

وأعلن ميدفيديف أن بلاده ستواصل الحرب إلى حين نزع أسلحة أوكرانيا بالكامل: "لا يجب عليكم أن تشكوا في أن أهداف العملية سيتم تحقيقها" مشيرا إلى أنه سيتم التغلب على كل التهديدات الموجودة في أوكرانيا الموجهة لروسيا، وادعى ميدفيديف مجددا أن أوكرانيا تقودها قوى قومية و"موالية للفاشية".