السجن 3 أعوام لمتهم بالتهرب من سداد 3 ملايين جنيه ضرائب في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، "أ.س.ع"، صاحب مصنع ملابس جاهزة، بالسجن لمدة 3 أعوام، وإلزامه بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه؛ لاتهامه بالتهرب الضريبي، وغرامة مماثلة، وذلك في القضية المقيدة برقم 4266 لسنة 2021 جنايات ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة المعنية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة التهرب الضريبي، يفيد قيام شخص بالتهرب من أداء الضريبة المستحقة على نشاطه التجاري.

وجاء بالتحقيقات قيام المتهم، بصفته المسئول عن منشأة لصناعة الملابس الجاهزة بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2020 لبيعه سلع، دون الإقرار عنها، وعدم سداد ضريبة القيمة المضافة بمقدار 3 ملايين و20 ألفًا، و32 جنيهًا.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على نيابة مكافحة التهرب من الضرائب، قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي اتخذت بحقه حكمها المُقدم.