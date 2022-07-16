كشف محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد، عن سعادته بالفوز المهم على المنتخب التونسي بنتيجة 29 \ 27 ، والتأهل لنهائي كأس أمم افريقيا لرجال كرة اليد التي تستضفها مصر في نسختها الـ 25 خلال الفترة من 11 الي 18 يوليو الجاري.

وقال هاشم في تصريحاته عقب المباراة: "المنتخب قدم مباراة في غاية القوة، مشيرا بأن المباراة تعتبر نهائي مبكر أمام منتخب تونس وهو من أفضل المنتخبات في إفريقيا".

وتابع: "سعداء بالوصول للمباراة النهائية، وأقدم التهنئة للجمهور المصري على المساندة، ونتمنى أن نواصل التقدم حتى نتوج بالبطولة".

وأتم : "اللقب هو طموحنا وعلينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيقه، نعلم أن المهمة لن تكون سهلة لكننا سنقاتل من أجل تحقيق الانجاز واهداء اللقب إلى الجماهير المصرية الوفية والاحتفاظ بالكأس".