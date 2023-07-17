كشفت تقارير إعلامية عن أخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم المقبل، ورفض اللاعب تفعيل بند خيار تمديد العقد حتى صيف العام المقبل، ترفض إدارة سان جيرمان رحيل اللاعب بشكل مجاني عقب نهاية عقده.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «ليكيب» الفرنسية، سيتواجد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان في تدريبات الفريق التي ستنطلق غدا الثلاثاء، عب نهاية فترة العطلة، لمناقشة مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه لن يكون حالة من الاستغراب إذ قام الخليفي بانتهاز الفرصة للحديث مع كيليان مجددا، وربما سيتم الإعلان عن مغادرته.

وأتمت ليكيب أن الخليفي قام بتوجيه حذر لمبابي وخيره إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف، في الوقت التي يرغب فيه الفرنسي بالاستمرار مع سان جيرمان حتى نهاية عقده.