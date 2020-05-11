الأهلي يطلب الإحتفال بالدوري مع جماهيره فى ستاد القاهرة فى مباراة الحرس

أرسل النادي الأهلي خطابات إلى الجهات الأمنية وإلى رابطة الأندية واتحاد الكرة يطلب فيه الموافقة على حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراته أمام حرس الحدود والمقررة يوم الأربعاء المقبل

ويواجه الأهلي حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الـ33 من الدوري المصري على ستاد القاهرة وهي المباراة التى تحدد أن فيها تسليم الأهلي درع الدوري الذى كان قد حسمه رسميا الأسبوع الماضي وقبل 5 مباريات متبقة للفريق.

ويرغب الأهلي أن يشارك جماهيره احتفالات اللاعبين والجهاز الفني بدرع الدوري فى الملعب.

وينتظر الأهلي موافقة الجهات الأمنية ورابطة الأندية علي طلبة خاصة وأن نتيجة المباراة غير مؤثرة.