 مستشار الأمن القومى الأمريكي: اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومى الأمريكي: اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 9:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 9:19 ص
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس توصلوا إلى اتفاق بشأن ضرورة تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال سوليفان - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين، إن مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا لم يكن ضمن اتفاق بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين حول سقف الدين.

وأشار إلى أن بعض الجمهوريين طالبوا بالتوقف عن تقديم المساعدات لأوكرانيا، لكن زعيمهم في مجلس الشيوخ أكد في بيان مشترك مع زعيم الأغلبية الديمقراطية أن المساعدات لأوكرانيا لا تدخل ضمن الاتفاق حول سقف الدين بين الرئيس بايدن والجمهوريين.

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