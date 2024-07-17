وزير التعليم العالي: مكتب إنجليزي عالمي لتطوير مستشفيات قصر العيني

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، عن تولي مكتب مكتب إنجليزي عالمي مهمة تطوير مستشفيات قصر العيني التابعة لكلية الطب جامعة القاهرة، موضحًا أن مشروع تطوير قصر العيني سيكون ضخمًا.

وكشف عاشور، خلال مشاركته في مؤتمر كلية الطب جامعة القاهرة، مساء أمس الأول، "البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد.. علاقات متبادلة"، تفاصيل إطلاق مجلس تنفيذي للمستشفيات الجامعية وضم ممثلين من الحكومة والصناعة والأكاديميين سيضم رؤساء الجامعات الأم في الأقاليم السبعة الجغرافية في مصر، إلى جانب الشريك الصناعي، ويهدف هذا المجلس إلى تأسيس منظومة متكاملة تضم جميع المستشفيات الجامعية، وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار سعي الوزارة لتوفير رعاية صحية ذات جودة عالية، تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وتابع الوزير: شغلنا الشاغل نربط احتياجات الدولة بالبحث العلمي وغالبية أبحاثنا بتقف عند مكان الترقية ولا نريد هذا الأمر، فهناك منافسة في مجال التعليم والبحث العلمي في المنطقة وأفريقيا خلال الفترة المقبلة والتصنيف والجودة وسيلة وليس هدف ونريد أن نكون جامعات بمفاهيم دولية.

وأشاد عاشور بالتطورات الإيجابية الكبرى التي شهدتها المستشفيات الجامعية بصفة عامة، ومستشفيات جامعة القاهرة بصفة خاصة، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل هذه المستشفيات في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأشاد الوزير بمسيرة كلية طب قصر العيني العريقة، سواء على المستوى التعليمي أو التدريبى، موجهًا التحية لجميع منسوبي الكلية من أساتذة وطلاب وإداريين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم القيمة في رفعة الكلية وتقدمها، مشيرًا إلى تميز الكلية وإدراجها بعدة تصنيفات دولية كبرى، منها: تصنيف QS للتخصصات، وتصنيف ليدن الهولندي، وغيرها من التصنيفات العالمية، مما يؤكد ريادتها في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي، منوهًا بالتطورات النوعية التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها إنشاء مركز قصر العيني للبحوث والابتكار، كما أثنى الوزير على التعاون المثمر بين كلية طب قصر العيني وهيئة تمويل العلوم والابتكار والتكنولوجيا التابعة للوزارة من خلال مبادرة "قصري" لتحكيم المشروعات البحثية التي تتماشى مع المبادرات الرئاسية والقومية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان الخشت أن أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال 7 سنوات طفرة هائلة في التطوير والتحديث، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير قصر العيني بالتمويل الذاتي، وإنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة ٧٠٠٠ متر مربع، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية.وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن أعمال الإنشاءات والتطوير بمستشفيات جامعة القاهرة شملت بجانب هيكلة وتصميم مستشفى الاستقبال والطوارئ، مشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال، وتطوير معهد الأورام القومي، وإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام (500/500)، وتطوير مستشفى أبو الريش الياباني ومعهد الأورام، وتوسعة مستشفى أورام الثدي وتجهيزه بأحدث الأجهزة، وجار العمل على تطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بالإضافة إلى هذه المشاريع، شهدت جامعة القاهرة طفرة على مستوى التصنيفات العالمية، حيث دخلت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وحصلت على المركز 12 عالميا في تصنيف ليدن الهولندي في تخصصي الصيدلة والسموم.

ومن جانبه، إن حسام صلاح، عميد طب قصر العيني، مؤتمر كلية طب قصر العيني حول "البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد .. علاقات متبادلة" ذات طبيعة خاصة لأنه يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستراتيجية جامعة القاهرة، وهو تأكيد على الأدوار المتعددة التي تقوم بها كلية طب قصر العينى ليس في تقديم الخدمات الطبية فقط، ولكن الدور الكبير في البحث العلمى والتدريب، لافتًا إلى إطلاق مبادرة "قصري" كنداء بحثي تنافسي يستهدف شباب الباحثين ويتضمن دعم الأبحاث العلمية التي تخدم الدولة في مجال الصحة وبما يتماشى مع مبادرات الدولة في هذا المجال وفي إطار رؤية مصر 2030.وأكد صلاح، أهمية البحث العلمي في قطاع الصحة ودوره في صناعة اقتصاد وطني، قائلًا إن الدولة لن تتحرك للأمام دون تعزيز البحث العلمي الهادف وليس البحوث التقليدية، مشيرًا إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات لعرض أحدث الأبحاث في كافة التخصصات الطبية الفرعية، مع مشاركة خبراء من مختلف المؤسسات التي تربطها علاقات مع طب قصر العيني، والوصول إلى توصيات لإيجاد شكل وفكر مختلف لتعزيز المنظومة واستغلال كل ما هو متطور.

شارك في المؤتمر 36 قسمًا علميًا بكلية طب قصر العيني، بالإضافة للتخصصات الفرعية في العلوم الطبية لمناقشة أحدث ما تم التوصل إليه في كافة التخصصات، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية تناقش التحديات والفرص التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية والصناعات الطبية الوطنية وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الرعاية وتقليل التكاليف لمواكبة آخر التطورات في مجال البحوث الطبية.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر، افتتح وزير التعليم العالي أحدث وأول جهاز قسطرة تداخلية للحالات الطرفية والحرجة في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة 28 مليون جنيه، وهو جهاز مزود بالذكاء الاصطناعي للتحكم في جودة الصور الإكلينيكية بأقل جرعة أشعة للمريض والطاقم الطبي، وأكبر مجس متاح عالميا بجحم 40سم X40 سم لإتاحة أكبر مجال للتصور الإشعاعي بـ FOV يصل إلى 40سم X40 سم لتغطية مجموعة مختلفى من التطبيقات الإكلينيكية.