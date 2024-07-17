بنجلاديش تحقق في الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص

حثت رئيسة الوزراء البنجلاديشية شيخة حسينة المحتجين الطلاب على انتظار حكم المحكمة النهائي بشأن إصلاحات حصص الوظائف الحكومية، فيما تطلق بنجلاديش تحقيقا في الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت رئيسة الوزراء في خطاب متلفز إلى البلاد اليوم الأربعاء وسط الاحتجاجات الدموية: "أعتقد أن الطلاب سيحصلون على العدالة من المحكمة العليا، لا يجب أن يكونوا محبطين."

وأفادت السلطات بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الثلاثاء بعدما اندلع العنف في عدة أنحاء من البلاد، فيما اشتبك المحتجون مع أنصار الحزب الحاكم والشرطة.

وأعلنت رئيسة الوزراء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في العنف، مشيرة إلى أن المتورطين في القتل والنهب وأعمال التخريب سيمثلون أمام العدالة.

واشتبك المحتجون مع الشرطة اليوم في دكا رغم إعلان السلطات تعليق المحاضرات والأنشطة الأكاديمية الأخرى في الجامعات الكبرى ،ووجهت الطلاب إلى إخلاء المهاجع بحلول المساء.

وأطلقت الشرطة العبوات المسيلة للدموع وقنابل الصوت لتفريق نحو ألف متظاهر في الوقت الذي احتشدوا فيه في الحرم الجامعي في جامعة دكا بعد الظهر احتجاجا على قتل المتظاهرين.

ويخصص نظام الحصص الوظيفية في بنجلاديش أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات محددة مثل قطاع أبطال حرب 1971 والنساء وسكان الأحياء الفقيرة والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحتج الطلاب على مستوى البلاد ضد الإصلاحات في نظام الحصص منذ مطلع الشهر الجاري، بعدما أمرت محكمة عليا بإعادة العمل بحصص الوظائف، التي تم إلغاؤها في 2018 في مواجهة احتجاجات طلابية ضخمة.

وأمرت محكمة استئناف بإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى مطلع الشهر المقبل، بينما يطلب المحتجون من الحكومة تسوية المسألة مرة واحدة وإلى الأبد.