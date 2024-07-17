أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بالإجراءات التي اتخذها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، منذ توليه مهامه بوزارة الصناعة، قائلا: «الفريق كامل الوزير بيحطم أي بيروقراطية موجودة في الصناعة».

وذكر خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن «الوزير» أصدر توجيهات صارمة بعدم غلق أي مصنع، مشيرا إلى أن الموافقات البيئية أصبحت تصدر خلال 7 أيام عمل، وكذلك موافقات هيئة التنمية الصناعية التي أصبحت تنجز بسرعة كبيرة.

وتابع «الآن مفيش مصنع هيقفل، ولا أي جهة تقدر توقف أي مصنع في مصر إلا بعد الرجوع لوزارة الصناعة، ومفيش أوراق بتتعطل داخل هيئة التنمية الصناعية نهائيًا حاليًا».

وأضاف أن الفريق كامل الوزير أعاد الروح إلى الصناعة المصرية والتي كانت بحاجة إليها، مشددًا أن: «الروح بين المصنعين أصبحت عالية جدًا بشكل غير طبيعي».

وتوقع أن يشهد قطاع الصناعة «طفرة» خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروعات الصناعية الجديدة أصبحت تحصل على الموافقات بسهولة ويسر، قائلا: جهز مشروعك وتوجه به إلى هيئة التنمية الصناعية، الموافقة فورية. ماحدش هيؤخر لك مشروع النهاردة، ولا أحد يقدر يقفل لك مصنع النهاردة، الصناعة أصبح لها أب شرعي، كان شيئًا تحتاجه، ولم يكن بمقدور أحد أن يحققه غير الفريق كامل الوزير، اختيار رائع للصناعة المصرية».