زيلينسكي: حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار من الأمم المتحدة لأوكرانيا استعدادا للشتاء

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أعلنت الأمم المتحدة عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا في إطار الاستعداد لفصل الشتاء، حسبما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء.

والتقى زيلينسكي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي خلال زيارة الأخير الخامسة لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في بيان: "نقدر إعلان اليوم (الثلاثاء) عن حزمة مساعدات جديدة للمفوضية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لإعداد أوكرانيا لفصل الشتاء. ونظرا للقصف (الروسي) المستمر لمنشآت الطاقة، فإن هذه مساعدة مهمة للغاية".

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم إضافي لترميم المساكن المدمرة وترتيب الملاجئ في المدارس والمستشفيات حتى يتمكن الأوكرانيون من العودة إلى منازلهم.

ومن جهته، كتب جراندي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه أكد لزيلينسكي أن المفوضية تواصل "الوقوف بجانب الحكومة" في مساعدة الأوكرانيين المتضررين من الحرب.

وأضاف: "يمثل الاستعداد لفصل الشتاء أولوية: يمكن للمفوضية بالفعل أن تلتزم بمبلغ 100 مليون دولار وستواصل تعبئة المزيد من الموارد".

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة عدد الذين فروا من أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022 بحوالي 5ر6 مليون شخص.

كما نزح نحو 5ر3 مليون آخرين من منازلهم بسبب القتال ليستقر بهم المقام في مناطق أخرى من أوكرانيا.