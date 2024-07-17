ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز التعاون بمختلف المجالات

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أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أشاد ولي العهد والرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأعرب الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على مشاعره الطيبة.