الأردن يدين قصف إسرائيل لمدرسة تابعة لوكالة أونروا في مخيم النصيرات

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الأربعاء، قصف إسرائيل مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في مخيم النصيرات في غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، واستمرار منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان، إن استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واستهداف مقار ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، يعكس استهتار إسرائيل المستمر بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب.

وجدد القضاة، دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؛ الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان عليه منذ السابع

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قصف إسرائيل مدرسة الرازي التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) في مخيم النصيرات في غزة، يوم أمس، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، واستمرار منها في استهداف المدنيين والمنشآت الإغاثية والدولية بشكل ممنهج.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة… pic.twitter.com/3kZ9xHnPtA — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 17, 2024

أكتوبر الماضي.

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وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ285 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا و794 شهيدًا، و89 ألفًا و364 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



