نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبى يزور السعودية وقطر

ذكرت وزارة الخارجية في سول اليوم الثلاثاء أن النائب الأول لوزير الخارجية "كيم هونج-كيون" سيزور المملكة العربية السعودية ودولة قطر في جولة يقوم بها خلال الأسبوع الحالى ، حيث سيجري محادثات رفيعة المستوى عن العلاقات الثنائية وقضايا أخرى فى البلدين .

ونقلت اليوم وكالة الأنباء الكورية الجنوبية / يونهاب / عن الوزارة قولها في بيان إن جولة "كيم"، المقرر إجراؤها من اليوم الثلاثاء إلى الجمعة، تأتي في أعقاب الزيارات الرسمية التي قام بها رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك-يول" إلى البلدين الواقعين في الشرق الأوسط في أكتوبر الماضي.

وخلال زياراته العام الماضي، عقد "يون" قمتين منفصلتين مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" وأمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، واتفق معهما على تنويع التعاون الاقتصادي وتعزيز الفرص التجارية للشركات الكورية الجنوبية.

وفي الرياض، تم توقيع صفقات ومذكرات تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار، في قطاعات النفط الخام والطاقة الهيدروجينية والإحصاء والمنتجات الغذائية والطبية.

وفي الدوحة، وقعت شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية عقدا بقيمة 3.9 مليارات دولار مع شركة بترول قطرية لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.