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وزير الرياضة يقرر إيقاف مجلس إدارة نادي الطيران

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 8:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 8:00 م

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بإحالة المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة عن أعمال الفحص والتفتيش لنادي الطيران، للنيابة العامة لإعمال شئونها فيما تضمنه التقرير، كما تضمن قرار وزير الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي للنادى، وذلك لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، فى ضوء المخالفات المنسوبة للنادى والمتضمنة بالتقرير.

وتضمن القرار أيضًا تكليف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي من بين أعضاء جمعيته العمومية.


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