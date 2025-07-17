قائد أركان الجيش الموريتاني يدعو الضباط للابتعاد عن السياسيين وحساباتهم

دعا قائد الأركان العامة للجيوش بموريتانيا الفريق محمد فال ولد الرايس ضباط الجيش إلى الابتعاد عن حسابات و"رهانات" السياسيين.

وقال الرايس خلال اجتماع عقده مساء الأربعاء مع ضباط الحامية العسكرية بمدينة اطار شمالي العاصمة نواكشوط، إن الجيش غير معني بحسابات و لا رهانات السياسيين.

وأضاف أن الجيش الوطني يعد شريحة واحدة وقبيلة واحدة، وأن العسكريين غير معنيين بحسابات ولا برهانات السياسيين، وما يهمهم بالدرجة الأولى هو المحافظة على كيان الأمة وتماسكها، باعتبار الجيش هو العمود الفقري للدولة والركيزة الأساسية التي تقوم عليها، ودعا إلى الاستعداد الدائم، في كل الظروف والأوقات لخوض معركة الدفاع عن الوطن.

تأتي هده التصريحات في سياق حديث وتساؤلات عن الخليفة المقبل للرئيس محمد ولد الغزواني في انتخابات الرئاسة 2029 وحديث البعض عن إمكانية وجود مدني في سدة الحكم بدلا من العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ 10 يوليو/تموز 1978.