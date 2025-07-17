بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس تدين قصف إسرائيل كنيسة تؤوي نازحين بغزة

- بينهم أطفال وذوو احتياجات خاصة يحتاجون إلى رعاية

استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، الخميس، قصفا إسرائيليا استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" والتي تؤوي نازحين بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مسنين فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن رعية الكنيسة.

وقالت البطريركية، في بيان وصل الأناضول: "نعرب عن بالغ استنكارنا وإدانتنا إزاء القصف الذي استهدف الكنيسة، وأوقع إصابات وأضرارًا جسيمة في مجمع الرعية، وعرّض حياة الأبرياء للخطر، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين الباحثين عن مأوى آمن في حضن الكنيسة".

وأضافت أن "استهداف مكان مقدس يؤوي نحو 600 نازح، غالبيتهم أطفال و54 من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد مساساً سافراً بكرامة الإنسان، وانتهاكًا صارخًا لقدسية الحياة وحرمة الأماكن الدينية التي يُفترض أن تشكل ملاذا آمنا في أوقات الحرب".

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المجمع، وأجبر ذوي الاحتياجات الخاصة على إخلائه دون التمكن من أخذ أجهزة التنفس الخاصة بهم، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

ودعت البطريركية، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى "توفير الحماية العاجلة للمؤسسات الدينية والمراكز الإنسانية في غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني الذي يُجرّم استهداف المدنيين وأماكن العبادة".

والخميس، قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن "شهيدين ارتقيا عقب القصف الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة، وهما سعد سلامة (60 عاماً) وفوميا عياد (80 عاماً)".

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الذي استهدف الكنيسة، وأعرب عن "أسفه للأضرار الناتجة عن ذلك"، حسب ادعائه.

وتعد الكنيسة من أقدم المراكز الدينية المسيحية بقطاع غزة، وتحولت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني.