قال رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، إن إسرائيل «أداة تنفيذ» بيد أمريكا، تريد واشنطن من خلالها الهيمنة على المنطقة.

وعلق خلال لقاء لبرنامج «توتر عالي»، الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة عبر فضائية «المشهد»، مساء الأربعاء، على المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدًا أنها جزء من المخطط الأمريكي للهيمنة.

وأشار إلى أن «المواجهة لم تكن تمثيلية أو كذبة»، موضحًا أن «واشنطن كانت تريد إرسال رسالة إلى إيران، تقول فيها: اخضعي لي كما خضعت بقية دول العالم»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن واشنطن تشعر بأن إيران وكل ما يتبع لها «خارجة عن السيادة الأمريكية»، لذلك لجأت إلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي لخوض معارك بالوكالة نيابة عنها.

وعن رؤيته للأوضاع في غزة، أضاف: «التاريخ علمنا أنك يمكنك أن تهزم جيشًا لكن لا يمكنك أن تهزم فكرة أو مبدأ أو فلسفة، وجيش الاحتلال بكل قوته ودعمه العظيم من كل دول الغرب، لم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه».

ولفت إلى أن المخرج لأزمة غزة – في تصوره – سيكون بـ«حل شكلي يحفظ ماء الوجه للعدو وأمريكا، يتضمن تنازل حماس عن السلطة وتسليم القطاع لأهله».