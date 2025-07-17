محتجون يمنيون يغلقون أكبر شوارع تعز تنديدا بأزمة المياه

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أغلق محتجون يمنيون، اليوم الخميس، أكبر شوارع مدينة تعز وأشعلوا النيران تنديدًا بأزمة المياه وانهيار الخدمات.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن متظاهرين غاضبين نزلوا إلى شارع جمال أكبر وأهم شوارع مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وأضاف الشهود أن المحتجين أشعلوا النيران في الإطارات التالفة وأغلقوا شارع جمال ما أدى إلى توقف حركة المرور ورددوا هتافات مُنددة باستمرار أزمة مياه الشرب، وانهيار الخدمات، وتراجع العملة.

ويأتي هذا الاحتجاج مع تواصل تفاقم أزمة حادة غير مسبوقة في مياه الشرب بمدينة تعز وسط عجز من قبل السلطات في حلها نتيجة استمرار الجفاف.

وأدت الأزمة إلى حالة سخط كبيرة نتيجة شح مياه الشرب وارتفاع أسعارها إلى ثلاثة أضعاف وسط معاناة كبيرة في جلبها، لأول مرة في تاريخ المدينة المكتظة بالسكان.