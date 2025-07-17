ألمانيا وبريطانيا بصدد توقيع اتفاق صداقة لتعزيز التعاون الدفاعي ومواجهة الهجرة غير النظامية

من المقرر أن يوقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاق صداقة ثنائي، خلال زيارة ميرتس الرسمية الأولى إلى المملكة المتحدة اليوم الخميس منذ توليه منصبه في مايو الماضي.



ويهدف الاتفاق، الذي يتألف من 27 صفحة، بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، حيث شدد البلدان على التزامهما المتبادل بالدفاع عن بعضهما في حال وقوع أي هجوم، بموجب ما تنص عليه اتفاقيات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتخطط برلين ولندن أيضا لتوسيع التعاون في إنتاج المعدات الدفاعية.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف الهجرة غير النظامية جدول المحادثات، في ظل سعي بريطانيا المستمر منذ سنوات للتصدي لتهريب البشر عبر القنال الإنجليزي.

وكان ستارمر أعلن الأسبوع الماضي، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اتفاق جديد لإعادة المهاجرين، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال أسابيع، بهدف ردع المهاجرين عن القيام بالرحلة الخطرة.

لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مراجعة قانونية نهائية ومشاورات مع الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيّز التنفيذ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

كما سيتناول ميرتس وستارمر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الألمانية-البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

وكان القائدان قد التقيا عدة مرات منذ تولي ميرتس منصبه في 6 مايو، من بينها زيارة مفاجئة إلى كييف بصحبة الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بعد أيام قليلة من أدائه اليمين.