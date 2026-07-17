محكمة هندية تلغي مناقصات لخدمات التأشيرات في 4 دول

ألغت محكمة هندية مناقصة حكومية لإسناد خدمات جوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية في البعثات الدبلوماسية الهندية في أربع دول، من بينها أستراليا وسنغافورة، إلى جهة خارجية، بعدما دفع اثنان من المتقدمين الخاسرين بأن إجراءات الاختيار لم تكن عادلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأمرت محكمة دلهي العليا السلطات بطرح مناقصات جديدة للعقود الخاصة بالدول الأربع، التي تشمل أيضا الإمارات والكويت، بعدما خلصت إلى أن المسؤولين لم يوضحوا على نحو كاف كيفية تقييم العروض وأسباب استبعاد بعض المتقدمين.

وأثر النزاع بالفعل في تقديم الخدمات في أستراليا، حيث علقت شركة "في إف إس جلوبال" استقبال طلبات جديدة للحصول على جوازات السفر والتأشيرات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، مشيرة إلى تعليمات صادرة عن المفوضية العليا الهندية في كانبيرا.