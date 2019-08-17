محافظ الدقهلية: انطلاق مبادرة الرئيس لضعاف السمع من المواليد أول سبتمبر

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضعاف السمع من الأطفال المواليد أول سبتمبر المقبل.

وأكد محافظ الدقهلية، أن مبادرة الرئيس تأتي في اطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين والتي تمثلت في العديد من المبادرات المختلفة التي تغطي كافة جوانب الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف أعمارهم والتي كان منها مبادرة الكشف عن فيرس c والأمراض غير السارية.

وشدد على ضرورة توفير كافة احتياجات الأطفال الذين يثبت حاجتهم لإجراء جراحات أو تلقي علاج بالمجان وإجراء متابعات دورية للحالات التي تم علاجها حتى سن العامين للتعرف على مدى استجابتهم للعلاج ولإجراء المتابعة والصيانة اللازمة للقوقعة في الحالات التي تمت زراعتها.

ومن جانبه أشار الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إلى تجهيز 140 وحدة صحية بكافة المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة من بينها أجهزة قياس درجات السمع للمواليد لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه، مضيفًا أنه تم تدريب 300 فرد من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة.