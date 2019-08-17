رئيس اتحاد اليد: منتخب الناشئين قدم صورة مشرفة لمصر في المونديال

أعرب هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن سعادته بوصول المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 عاما، إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمقدنيا.

وأكد "نصر"، أن منتخب الناشئين حقق انجازا يستحق التقدير، وقدم صورة مشرفة عن كرة اليد المصرية قبل عامين من استضافة منافسات بطولة العالم للكبار 2021.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن سياسة الاتحاد هي خلق تسلسل في الأجيال لضمان استمرارية قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في المحافل الدولية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الاتحاد هدفه الحفاظ على الأجيال الصغيرة من أجل صناعة منتخبات قوية، وبناءا عليه يتم وضع رقابة على انتقال اللاعبين بين الأندية المختلفة وأيضا الاحتراف بالخارج.

وتأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمقدنيا بعد الفوز على نظيره البرتغالي في الدور نصف النهائي بنتيجة 41-36.