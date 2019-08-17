رئيس «مياه القليوبية»: تنفيذ مشروعات بتكلفة 448 مليون جنيه

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن دخول عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للخدمة في قرى ومدن المحافظة.

وأكد مجاهد، الانتهاء من توسعات محطة مياه شبين القناطر بتكلفة 115 مليون جنيه لزيادة كمية المياه المرشحة المنتجة لتغطية قرى ومدينة شبين القناطر، والانتهاء من أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقلزم بمدينة شبين القناطر لخدمة قرى (القلزم–طحوريا –كفر طحوريا–عرب الغديرى-الاحراز-الحسانية) بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه لتغطية تلك القرى بخدمة الصرف الصحي.

وأوضح أنه جار الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بقرية الناصرية بمدينة طوخ بتكلفة 23 مليون جنيه، وجار الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية وإطلاق التيار الكهربي، وجاري أعمال استلام مشروع الصرف الصحي بعزبة علاء الدين التابعة لقرية الدير بمركز طوخ، مشيرًا إلى استلام محطات الصرف الصحي بقرى كوم أشفين بمركز قليوب، وجمجرة بمركز بنها، بالإضافة إلى استلام محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الشيمي، واستلام محطتي معالجة الصرف الصحي بقرية شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية ومحطة المعالجة بقرية طنان مركز قليوب، واستلام محطة مياه كفر حمزة (معالجة حديد ومنجنيز).

ولفت إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب بقيمة 48 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة 62 مليون جنيه، خلال العام المالي 2018/2019.

وذكر أنه تم وضع خطة مقترحة لمشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب بالعام المالي 2019/2020، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 36.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع خطة مقترحة لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 53.5 مليون جنيه، موضحًا أنه يجري الآن أعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.

وأشار إلى أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القرى والنجوع والمناطق العشوائية قامت الشركة بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية والوحدة المحلية لمجلس مدينة بنها بتنفيذ عدد من الأنشطة بقرية كفر فرسيس بمركز بنها، منها تركيب القطع الموفرة بمساجد القرية والمدارس ومركز الشباب؛ للحفاظ على مياه الشرب، بالإضافة إلى صيانة محابس خطوط مياه الشرب بالقرية وتركيب محبس غسيل إضافي بهدف رفع كفاءة الشبكات بالقرية.