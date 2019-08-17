كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولين في محافظة الإسكندرية، بحل مشكلات محور المحمودية خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر.

وقال «السيسي» -خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية، صباح السبت-: «هناك مسجد بمقام كبير يعيق الحركة في طريق محور المحمودية»، مضيفًا: «مفيش أسهل من إني أقول لمدير الأمن والجيش يخلصونا من الموضوع ده، لكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة».

وأضاف: «والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يرضى بكدة، ولا يرضى أن الطريق والكوبري يقف»، متابعًا: «شوفوا مكان جديد، ونعمل مسجد طبق الأصل من المسجد ده».

وأوضح أن «المساجد والكنائس لا يجب أن تُبنى على أراضي حرام، بل أراضي مخصصة من الدولة ومتوافق عليها»، مضيفًا: «ربنا ميقبلش أن المساجد تتبني كدة».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، بقاعدة محمد نجيب.