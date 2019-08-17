رئيس الوزراء الإثيوبي: تحية خاصة للشهداء الذين ضحوا لتحقيق الديمقراطية بالسودان

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن سعادته للمشاركة في مراسم التوقيع على الاتفاق الانتقالي بالسودان.

وقال في كلمته خلال التوقيع على الاتفاق الانتقالي، اليوم السبت، «يشرفني المشاركة في هذا اليوم التاريخي، الذي يمثل بداية مرحلة جديدة لهذه الأمة العظيمة»، مضيفًا: «اجتمعنا اليوم لنحتفل بالسودانيين الذين قدموا العديد من التضحيات لنيل حريتهم».

وتوجه بالتحية لأرواح الشهداء، قائلًا: «تحية خاصة للذين دفعوا بدمائهم ثمنًا لتحقيق الديمقراطية، ففي هذه اللحظات الحاسمة، نتذكر هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم، وفضلوا مصالح بلادهم عن مصالحهم الشخصية».

وأضاف «السودان أثبت للعالم كله أن الحوار هو السبيل الأوحد؛ لحل كافة المشكلات»، مشيرًا إلى خروج جميع الأطراف اليوم منتصرة وفائزة.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم إعلان تشكيل المجلس السيادي، غدًا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.