بدء حملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدي بالوادي الجديد

قال الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه تم بدء حملة تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك من خلال الفرق البيطرية التي تجوب القرى والمدن، وإجراء التحصينات من خلال مقابل مادي بسيط على الرأس الواحدة يتحملها المربين.

وأضاف ناجي، أنه تم توفير الأمصال وأدوية التحصين من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بجميع الوحدات البيطرية التابعة للإدارات، وصرفها لفرق التحصين لضمان فاعليتها وحماية الثروة الحيوانية، حيث نستهدف تحصين 65 رأس ماشية من الأبقار، وحمايتها من مرض الجلد العقدي، في ظل الانتهاء من تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح في تصريحات خاصة للشروق، أن مرض الجلد العقدي ظهر مؤخرًا وانتشر بين الماشية في مركز الفرافرة، حيث كانت البؤرة الأولى في قرية النهضة بمركز الفرافرة، وعلى الفور تم إجراء التحصينات الحلقية بدائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات حول البؤرة التي ظهرت بها أول إصابة، لضمان السيطرة والتحصين الوقائي في محيطها.

وصرح بأنه تم توسيع دائرة التحصين بعد الانتهاء من التحصين الحلقي، ليشمل باقي قرى مركز الفرافرة، وتم البدء في إجراء التحصينات من خلال الحملة الموسعة في المراكز الإدارية الأخرى، بعد مرور 15 يومًا على آخر موعد تم خلاله إجراء تحصينات الحمى القلاعية، وهي الفترة البينية المسموحة بين كل تحصين لضمان فاعليته، وتم توفير كافة الأدوات والإمكانات اللازمة لضمان وصول الحملة لكافة المناطق ومنع ظهور الأمراض والأوبئة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن مرض الجلد العقدي فيروس يشبه في تركيبته الجينية جدري الأغنام والماعز، ويصيب مرض الجلد العقدي الأبقار، وينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة، ومن بين أعراض مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية، والتهاب في ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب، ونقص شديد في إدرار اللبن وظهور عقد جلدية في منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع، وتنتشر الإصابة بمرض الجلد العقدي بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم، تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر في الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.