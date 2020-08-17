قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب رئيس مستشفى حميات إمبابة التعليمي، إن مصر ما زالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ولا يمكن الحديث الآن عن موجة ثانية.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، الذي يقدمه وائل الإبراشي عبر الفضائية الأولى، مساء الأحد، أنه إذا جاءت موجة ثانية للفيروس فستكون أشرس من الأولى، لأن هذا يعني أن الفيروس تطور جينيًا ليهدد خلايا الجسم أقوى مما سبق.

وأكد أنه لايوجد لدينا حلا حتى الآن غير التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن التهاون والتعامل مع الفيروس كأنه انتهى سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.