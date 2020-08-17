 النيابة تقرر حجز طفل قتل صديقه داخل صالون حلاقة بالشرقية - بوابة الشروق
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النيابة تقرر حجز طفل قتل صديقه داخل صالون حلاقة بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 12:04 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 12:04 م

قرت نيابة بلبيس العامة، بالشرقية، حجز طفل، عمره 12 سنة، لحين ورود تحريات المباحث؛ لاتهامه بقتل طفل آخر صديقه، بعدما طعنه بمقص داخل صالون حلاقة بقرية أنشاص الرمل، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

 

وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل الطفل أحمد رضا 16 سنة، مُقيم بقرية أنشاص الرمل، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بطعنة نافذة بالبطن على يد صديقه داخل صالون حلاقة بالقرية.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة الطفل "ع" 12 سنة، والذي طعن المجني عليه بمقص في بطنه حال تواجدهما داخل صالون الحلاقة.

 

وتوصلت التحريات، إلى نشوب مشاجرة بين الطفلين داخل سايبر نت بالقرية، قبل أن يذهب المجني عليه إلى صالون الحلاقة، ولحق الثاني به وطعنه.

 

فيما جرى ضبط الطفل المتهم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وقررت حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.


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