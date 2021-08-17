بلغاريا تسجل 1301 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1301 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 434 ألفا و535 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و376 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المتعافين 400 ألفا و402 شخصا بعد تعافي 246 شخصا.

ويتلقى 1658 شخصا العلاج في المستشفيات من بينهم 145 في وحدات الرعاية المركزة.