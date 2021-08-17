عرض مسرحية «هيلا هيلا» بثقافة أسيوط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" في تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وأحمد يسري مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، من خلال فرع ثقافة أسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافي.



وقُدم العرض الفني "هيلا هيلا" نتاج ورش مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بالإقليم، ويستمر حتى ٢٠ أغسطس الجاري على مسرح قصر ثقافة أسيوط، يقدم العرض مجموعة من التابلوهات الغنائية الراقصة وبعض من العروض لأحلام وطموحات الشباب في دراما ممزوجة بالموسيقى والغناء، تحت إشراف الفنانة وسام درويش، والفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط، والفنان حمدي قطب والفنان محمد جابر، العرض تدريب دراما باسم عادل وفادي نشأت، وتدريب تمثيل محمد الهجرسي، وديكور وأزياء عمرو الأشرف تدريب موسيقى وغناء المايسترو حسام حسني، أداء حركي مناضل عنتر المدير الأقليمي، المخرج خالد أبو ضيف رؤية فنية وإخراج أحمد طه.