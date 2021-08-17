جامعة سوهاج تبحث دمج طلاب مدارس الأمل للصم بكلية التربية النوعية

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماع لبحث آلية دمج طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع من الحاصلين على دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، لكلية التربية النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عماد الصوينع مستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة، والدكتورة لمياء شعبان وكيل كلية التربية النوعية للتعليم والطلاب، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير مركز نور البصيرة، وصابر أبو عقرب القائم بعمل مدير عام شؤون طلاب مركزية، وسهام الحكيم مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد "عبد الخالق"، أن الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ولديهم طاقات وقدرات كبيرة على الجهد والعطاء.

وتابع: "يتحتم علينا استثمار تلك الطاقات بأفضل شكل ممكن باعتبارهم فئة قادرة على العمل والإنتاج، مرحباً بالتحاقهم بكلية التربية النوعية عقب تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للكلية فيما يتعلق بشروط القبول، وعرضها على لجنة القطاع والمجلس الأعلى للجامعات، حتى يتم صدور القرار الوزاري الخاص بإضافة طابع التنسيق الخاص بتلك الفئة بمكتب التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية بنظام الثلاثة سنوات".

من جانبه وجه الدكتور عماد الصوينع الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق على جهوده المبذولة في سبيل دمج الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بمجتمع الجامعة، من الحاصلين على دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، وإلحاقهم بالأقسام المختلفة بكلية التربية النوعية، عقب تقنين الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية تم دمجهم بكليات التربية النوعية في عدد من الجامعات الحكومية، ويتم التواصل معهم عن طريق لغة الإشارة في عدد من المواد الدراسية، منها مواد أشغال فنية وطباعة وتصوير، أشغال معدنية، نسيج وغيرها من المواد العملية.