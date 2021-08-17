ميركل تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس ولاية شمال الراين-ويستفاليا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، والذي سيقام في عاصمة الولاية دوسلدورف، يوم الاثنين المقبل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء، من مصدر موثوق أن ميركل ستلقي كلمة خلال الحفل في المساء.

كما سيشارك ممثلون عن الحكومة البريطانية ورئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، في الحفل المسائي الذي سيقام على أرض مضمار دوسلدورف لسباق الخيل.

جدير بالذكر أن شمال الراين-ويستفاليا لديها شراكة وثيقة مع غانا مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

وتأسست ولاية شمال الراين-ويستفاليا في عام 1946 من قبل سلطات الاحتلال البريطاني، وكان مقرها آنذاك في مبنى "شتالهوف" بدوسلدورف، وهو الآن مقر محكمة دوسلدورف الإدارية. وتم إعلان الولاية في 23 أغسطس 1946، وضمت الجزء الشمالي من إقليم الراين البروسي مع مقاطعات آخن ودوسلدورف وكولونيا بالإضافة إلى إقليم ويستفاليا البروسي.