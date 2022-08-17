تراجع طفيف في سعر صرف الليرة التركية قبل يوم من اجتماع المركزي بشأن الفائدة

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سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعا طفيفا، اليوم الأربعاء، بينما تستمر مخاطر الائتمان السيادي للبلاد في الارتفاع مع اقتراب موقع عقد اجتماع البنك المركزي.

وتراجعت الليرة بـ0.2%، ليتم تداولها عند 17.9643 ليرة لكل دولار عند الساعة الحادية عشرة و51 دقيقة صباحا بتوقيت إسطنبول، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اجتماعا يوم غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن الفائدة. وتوقع 21 خبيرا استطلعت بلومبرج آراءهم عدم إدخال أي تغير على معدلاتها رغم ارتفاع التضخم.

وكتب ماريك دريمال، المحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، في تقرير: "رغم أنه من المرجح أن يسجل التضخم المزيد من التسارع، فإن رفع الفائدة لا يزال أمرا مستبعدا في رأينا".

وأضاف أنه من المرجح أيضا أن "تخفف عائدات السياحة القوية الضغط على الليرة حاليا في الربع الثالث".