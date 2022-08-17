قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 38 فلسطينيًا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 38 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من محافظتي بيت لحم وجنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنًا من بلدة تقوع شرق بيت لحم، و11 مواطنًا من بلدة يعبد بجنين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت أسيرين محررين من بيت سيرا برام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين أحدهما أسير محرر من حي رفيديا ومن حي الضاحية بنابلس، ومواطنا من ضاحية اكتابا شرق طولكرم بعد أن داهمت منزله وفتشته.