وصول جثامين الأسرة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية لمسقط رأسهم بالشرقية

وصل منذ قليل من مساء اليوم الأربعاء، جثامين 8 أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر – الإسماعيلية »، أما أبو سلطان مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، لمسقط رأسهم بقرية بهنباي بالشرقية لتشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراق 8 من أبنائها جميعهم من أسرة واحدة 3 أشقاء وزوجاتهم وطفلين، ويستعد الأن المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة لموارتهم لمثواهم الأخير بمقابر العائلة.

تلقت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا انقلاب ميكروباص رقم 9264 ر ه ج مصر على طريق «مصر – الإسماعيلية» الإسماعيلية وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد، أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرون.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته وجرى نقل الجثث بواسطة 7 سيارات إسعاف لمشرحة مستشفى فايد، ونقل المصابين بواسطة 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وحصل الـ «الشروق» على أسماء المتوفين وهم كلًا من:

بسمة فاروق السيد 45 عامًا، مصطفى السيد سعدة 45 عامًا، أصالة عصام السيد 20 عامًا، السيد مصطفى السيد 10 سنوات، محمد فاروق السيد 42 عامًا، وعصام فاروق السيد 50 عامًا، وريم صلاح السيد 22 عامًا، وجميعهم مقيمين بهنباي محافظة الشرقية، فيما حدثت وفاة لشخص أخر من المصابين ليصل عدد المتوفيين لـ 8 أشخاص

فيما أصيب كلًا من:

زين محمود مصطفى 4 سنوات، وآلاء عصام فاروق 28 عامًا، ومنى سعيد السيد 34 عامًا، ونورهان عصام فاروق 13 عامًا، ومحمد صلاح السيد 25 عامًا، وعصام محمد فاروق 11 عامًا، ورؤى أحمد مصطفى 8 أعوام، وأروى عصام فاروق 17 عامًا، وأحمد محمد فاروق 15 عامًا، وأسماء يحيى عبدالحميد 40 عامًا، وجنا هشام محمد 10 سنوات، وجنا شريف الشحات 12 عامًا، وجميعهم مقيمين في بهنباي بمحافظة الشرقية، ومحمد الشريف الشحات 10 أعوام، ومقيم في شبرا الخيمة بالقاهرة.