شولتس يبدي «قلقه البالغ» حيال الوضع في محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نويروبين شرقي ألمانيا مساء اليوم الأربعاء إن من غير المقبول تعريض المحطة للخطر، منوها إلى أن حكومته ستواصل العمل من أجل تجنب حدوث موقف مأساوي في هذا المكان، وحذر من أن " التطور الذي يمكن أن يحدث هناك خطير تماما تماما".

تجدر الإشارة إلى أن هناك قوات روسية تحتل أكبر محطة نووية في أوروبا وهناك قصف متكرر يقع بالقرب من هذه المحطة الأمر الذي أثار مخاوف دولية من خطر وقوع حادث نووي يسفر عن تداعيات واسعة النطاق.

وأدلى شولتس بتصريحاته في حوار مع المواطنين في المدينة الواقعة بولاية براندنبورج، وقد رافق هذه الفعالية احتجاجات صاخبة حيث هتف المتحجون مخاطبين شولتس "خائن الشعب" و"كاذب" و"اغرب عن وجوهنا".

وتعذر فهم ما كان يقوله شولتس نظرا للأصوات العالية.