الرئيس الفلسطيني يصدر توضيحا حول ما قاله عن الهولوكوست في برلين

أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، توضيحا عقب مقارنته الأعمال الإسرائيلية بـ"هولوكوست" متعدد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين.

وقال عباس في التوضيح الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن الرئيس محمود عباس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث"، مؤكدا أنه "لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات".

وأضاف: "المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد قد أدانا تصريحات عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتهم إسرائيل، مساء الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين بارتكاب "محرقة" بحق الفلسطينيين.

وصرح عباس خلال لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، أن إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، مضيفا تعليقا على ما سلف قوله: "50 مجزرة 50 هولوكوست".